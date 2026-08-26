दिल्ली लक्ष्मी योजना: महिलाओं को 2,500 रुपये महीना, लेकिन नियमों पर कानूनी अड़चन

इस योजना में लोगों ने खूब दिलचस्पी दिखाई है। 1 अगस्त से अब तक 9,13,495 महिलाओं ने पंजीकरण कराया है और इनमें से 6,52,223 आवेदन जमा भी हो चुके हैं।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे अपने स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा और रोजमर्रा के खर्चों को आसानी से पूरा कर सकें। हालांकि, योजना के कुछ नियम (जैसे सांसद या विधायक की सिफारिश लेना या परिवार में सबसे बड़ी योग्य महिला होना) कानूनी विवादों में घिरे हैं। इसकी वजह से कई महिलाओं के लिए योजना का लाभ लेना मुश्किल हो रहा है।