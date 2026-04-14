अमरनाथ यात्रा का इंतजार खत्म! 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू, जानिए आवेदन की हर ज़रूरी बात
क्या इस साल अमरनाथ धाम की यात्रा करने की आपकी योजना है?
यह यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर अगस्त के आखिर तक चलेगी। इस बार यात्रा का शेड्यूल लंबा रखा गया है, जिससे श्रद्धालुओं को अपनी यात्रा की योजना बनाने में ज़्यादा सुविधा मिल सकेगी। पंजीकरण 15 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इसलिए, यदि आप यात्रा पर जाने के इच्छुक हैं, तो जल्द से जल्द पंजीकरण करा लेना अच्छा रहेगा, क्योंकि सीटें बहुत तेज़ी से भर जाती हैं।
अमरनाथ यात्रा पंजीकरण के तरीके और शर्तें
आप श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं, या फिर कुछ चुनिंदा बैंक शाखाओं में भी यह सुविधा उपलब्ध होगी।
हालांकि, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि यात्रा के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अनिवार्य है। साथ ही, केवल 13 से 70 साल की आयु वर्ग के लोग ही पंजीकरण करा पाएंगे।
अमरनाथ यात्रा के लिए दो मुख्य मार्ग हैं: पहलगाम मार्ग, जो लंबा ज़रूर है लेकिन अपेक्षाकृत आसान माना जाता है; और बालटाल मार्ग, जो छोटा तो है लेकिन इसकी चढ़ाई काफी मुश्किल होती है। सभी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए RFID कार्ड होना अनिवार्य होगा।
अपना पहचान पत्र हमेशा अपने साथ रखें और यात्रा के दौरान सिर्फ आधिकारिक रास्तों पर ही चलें, ताकि आपकी यात्रा सुरक्षित और सुगम बनी रहे।