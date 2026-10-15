JEE मेन 2027: अक्टूबर में रजिस्ट्रेशन, जनवरी में होगी परीक्षा

सेशन एक की परीक्षाएं 22, 23, 24, 28, 29 और 30 जनवरी को होंगी। सामान्य पेपर 3 घंटे का होगा, वहीं B.Arch और B.Planning के लिए साढ़े तीन घंटे का समय मिलेगा।

अभी से अपनी स्कैन की हुई फोटो और 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट तैयार कर लें। इससे आवेदन शुरू होने पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सेशन-2 के लिए रजिस्ट्रेशन फरवरी में शुरू होने की उम्मीद है और इसकी परीक्षाएं अप्रैल में हो सकती हैं। आगे की आधिकारिक जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें!