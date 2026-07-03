मुंबई में IMD का रेड अलर्ट: पोवाई झील छलकी, करंट लगने से 2 छात्र घायल

पालघर में स्कूल बंद, नवी मुंबई में 2 छात्र घायल

पालघर जिले में लगातार बारिश और जलभराव के चलते सुरक्षा को देखते हुए सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। वहीं, नवी मुंबई से एक दुखद खबर आई, जहां बारिश के दौरान बिजली का करंट लगने से 2 छात्र घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मेयर सुजाता पाटिल मौके पर पहुंचें और मामले की जांच के आदेश दिए। इस बीच, बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) द्वारा जारी आंकड़ों से पता चला है कि पोवाई में सिर्फ 7 घंटों में 118.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इस भारी बारिश ने शहर की बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।