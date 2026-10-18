चेन्नई में बारिश का अलर्ट: 36 सेंटीमीटर बारिश ने डुबोया शहर, NDRF-TNDRF टीमें तैनात

चेन्नई में भारी बारिश के बाद पानी ही पानी नजर आ रहा है और प्रशासन ने शहर में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। पैरिज कॉर्नर जैसे इलाकों में 36 सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज की गई है। उत्तर-पूर्व मानसून के चलते पिछले 24 घंटों में 20 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश हुई है। इसकी वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है और सड़कों पर जाम लग रहा है। चेंगलपट्टू, कांचीपुरम और तिरुवल्लुर जैसे पड़ोसी जिलों के लिए भी भारी बारिश का नारंगी अलर्ट जारी किया गया है।