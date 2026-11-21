कारखाना कर्मचारियों के वास्तविक वेतन में पिछले 6 में से 5 सालों में एक प्रतिशत से भी कम बढ़ोतरी हुई है। 2023-24 में इसमें 0.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, जबकि 2022-23 में 1.1 प्रतिशत की गिरावट आई थी।

केवल 2021-22 में वृद्धि 4.5 प्रतिशत रही थी, लेकिन इसके पीछे की एक वजह कोविड महामारी के चलते 2020-21 में आई गिरावट भी थी।

दिल्ली स्थित थिंक-टैंक 'सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस' ने भी इन आंकड़ों पर चिंता जताई है।