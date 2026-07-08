अल नीनो के बावजूद मुंबई में रिकॉर्डतोड़ बारिश

विशेषज्ञ ने कहा- ग्लोबल वार्मिंग से हो रही है भारी बारिश

मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के एमेरिटस प्रोफेसर और IIT बॉम्बे के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर रघु मुर्तगुड्डे बताते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब मानसून का मिजाज बदल गया है। अब बारिश कम वक्त के लिए होती है, लेकिन जब होती है तो बहुत ज्यादा तेज होती है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली ज्यादा नमी ऐसे चरम मौसम को और बढ़ा रही है। इतना ही नहीं, मुंबई की सालाना बारिश में भी लगभग 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। 2001 से 2024 के औसत की तुलना जब 1981 से 2000 के औसत से की जाती है, तो साफ पता चलता है कि हमारे मौसम के पैटर्न बदल रहे हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) का कहना है कि जल्द ही हालात सामान्य हो जाएंगे और हल्की बारिश की उम्मीद है।