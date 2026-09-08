सितंबर में ही केरलम में जुलाई जैसी गर्मी, IMD ने दी बड़ी चेतावनी

केरलम में इस बार मौसम ने अजीब रंग दिखाए हैं। कमजोर दक्षिण-पश्चिमी मानसून की वजह से सितंबर में यहां का तापमान सामान्य से कहीं ज्यादा रहा है। 7 सितंबर को पुनालूर में तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस समय के सामान्य तापमान से 4.3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। कोट्टायम और पलक्कड़ भी ज्यादा गर्मी की चपेट में हैं। कोट्टायम में तापमान करीब 35.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो उसके औसत से 4.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। वहीं पलक्कड़ में 34.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ, जो यहां के औसत से 3.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है।