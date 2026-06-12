मुंबई में बिजली का 'झटका': AC की मांग और जर्जर ग्रिड तोड़ रहे शहर की कमर

दक्षिण मुंबई में निर्माण कार्य से तार टूट रहे

दक्षिण मुंबई में चल रहे लगातार निर्माण कार्य के कारण जमीन के नीचे बिछी बिजली की तारें टूट रही हैं। इसी वजह से बिजली कटौती की समस्या और भी गंभीर हो रही है। इसके साथ ही, नई ऊंची इमारतें और घर में इस्तेमाल होने वाले आधुनिक उपकरण भी बिजली के सिस्टम पर ज्यादा दबाव डाल रहे हैं। बिजली व्यवस्था को सुधारने का काम जारी है, लेकिन इस पूरे काम में कई महीने लग सकते हैं। विशेषज्ञों की मानें तो जब तक बिजली के बुनियादी ढांचे में कोई बड़ा सुधार नहीं किया जाता, तब तक इस तरह की बिजली कटौती जारी रह सकती है।