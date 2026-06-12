मुंबई में बिजली का 'झटका': AC की मांग और जर्जर ग्रिड तोड़ रहे शहर की कमर
मुंबई इस वक्त बिजली कटौती की समस्या से जूझ रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि शहर में बिजली का इस्तेमाल उसकी पुरानी व्यवस्था की क्षमता से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग धड़ल्ले से अपने AC चला रहे हैं, जिससे बिजली की मांग 3300 मेगावाट से बढ़कर करीब 4500 मेगावाट तक पहुंच गई है। लेकिन, जो मौजूदा बिजली सप्लाई सिस्टम है, वो इस बढ़ी हुई मांग को पूरा कर पाने में नाकाम साबित हो रहा है।
दक्षिण मुंबई में निर्माण कार्य से तार टूट रहे
दक्षिण मुंबई में चल रहे लगातार निर्माण कार्य के कारण जमीन के नीचे बिछी बिजली की तारें टूट रही हैं। इसी वजह से बिजली कटौती की समस्या और भी गंभीर हो रही है। इसके साथ ही, नई ऊंची इमारतें और घर में इस्तेमाल होने वाले आधुनिक उपकरण भी बिजली के सिस्टम पर ज्यादा दबाव डाल रहे हैं। बिजली व्यवस्था को सुधारने का काम जारी है, लेकिन इस पूरे काम में कई महीने लग सकते हैं। विशेषज्ञों की मानें तो जब तक बिजली के बुनियादी ढांचे में कोई बड़ा सुधार नहीं किया जाता, तब तक इस तरह की बिजली कटौती जारी रह सकती है।