जून में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक, RBI ने जारी की लिस्ट

शहरवार जून में बैंक बंद रहने की खास तारीखें

जून में कुछ खास तारीखों पर इन शहरों में बैंक बंद रहेंगे: 15 जून को आइजोल में VMA डे और भुवनेश्वर में राजा संक्रांति का अवकाश रहेगा। 25 जून को विजयवाड़ा में मुहर्रम की वजह से बैंक बंद रहेंगे। 26 जून को नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में मुहर्रम के कारण बैंक बंद रहेंगे।

29 जून को शिमला में संत गुरु कबीर जयंती की छुट्टी होगी; 30 जून को आइजोल में रेमना नी के चलते बैंक बंद रहेंगे। अगर आपको चेक क्लियरेंस या कोई और कागजी काम करवाना है, तो बैंक जाने से पहले अपनी ब्रांच के खुलने का समय जांच लें, ताकि कोई परेशानी न हो।