10 नवंबर को 7 शहरों में बैंक बंद, नवंबर में कुल 16 दिन की छुट्टियां

10 नवंबर को अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, देहरादून, गंगटोक, मुंबई और नागपुर में बैंक बंद रहेंगे। इन शहरों में बाली प्रतिपदा, दीपावली, गोवर्धन पूजा और लक्ष्मी पूजा जैसे क्षेत्रीय त्योहार मनाए जाएंगे, जिनकी वजह से ये छुट्टियां होंगी।

यह छुट्टी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी छुट्टियों के आधिकारिक कैलेंडर के अनुसार है।