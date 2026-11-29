राव ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से की थी। तब वे प्रदेश समिति के महासचिव के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। लगभग 40 सालों तक उन्होंने आंध्र प्रदेश का संसद के दोनों सदनों में प्रतिनिधित्व किया। सबसे पहले वे 1982 से 1988 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चार बार गुंटूर लोकसभा सीट से चुनाव जीता। बाद में उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी (TDP) का दामन थामा और 2014 में नरसरावपेट से भी लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। वे सिर्फ राज्य की राजनीति तक ही सीमित नहीं थे। उन्होंने संसदीय जल संसाधन स्थायी समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली। इसके अलावा वे वित्त और विदेश मामलों से जुड़ी कई संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे।