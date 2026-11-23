उत्तर प्रदेश: झांसी में पानी वाले हैंडपंप से निकल रही थी कच्ची शराब, महिला गिरफ्तार
लेखन भारत शर्मा
उत्तर प्रदेश के झांसी में पुलिस ने एक ऐसी जगह पर छापा मारा, जहां पानी के लिए लगा हैंडपंप असल में कच्ची शराब उगल रहा था। जांच में पता चला कि यह हैंडपंप जमीन के नीचे छिपे एक बड़े स्टोरेज से गुपचुप तरीके से जुड़ा था, जिसमें कच्ची शराब भरी हुई थी। इस मामले में 30 साल की एक महिला को आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आगे की जांच में जुटी है।
अधिकारियों ने 30 लीटर शराब पकड़ी
21 नवंबर को हुई इस छापेमारी के दौरान पुलिस को 30 लीटर कच्ची शराब मिली। इसके अलावा, मौके पर ही करीब 1,000 लीटर कच्ची शराब को नष्ट कर दिया गया। आरोपियों ने हैंडपंप को इतनी चालाकी से लगाया था कि देखने में वह किसी आम पानी के हैंडपंप जैसा ही लग रहा था। इस पूरे मामले में पुलिस ने अब मामला दर्ज कर लिया है और गहराई से पड़ताल कर रही है।