उत्तर प्रदेश के झांसी में पुलिस ने एक ऐसी जगह पर छापा मारा, जहां पानी के लिए लगा हैंडपंप असल में कच्ची शराब उगल रहा था। जांच में पता चला कि यह हैंडपंप जमीन के नीचे छिपे एक बड़े स्टोरेज से गुपचुप तरीके से जुड़ा था, जिसमें कच्ची शराब भरी हुई थी। इस मामले में 30 साल की एक महिला को आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आगे की जांच में जुटी है।