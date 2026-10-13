रविंदर गोविंदा को छात्रों पर हमला करने के मामले में मिली जमानत, माला पहनाकर किया गया स्वागत

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के विरोध में CJP की रैली के दौरान 10 अक्टूबर को यह झड़प हुई थी। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों ने जैसे ही पुलिस बैरिकेड्स पार करने की कोशिश की, माहौल काफी गरम हो गया। वायरल वीडियो में गोविंदा और उनके साथियों को DDU मार्ग के पास छात्रों के साथ मारपीट करते देखा गया। दिल्ली पुलिस ने जब गोविंदा को गिरफ्तार किया, तो उन्होंने दावा किया कि उन्होंने आत्मरक्षा में ऐसा किया क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने उनकी कार घेर ली थी। उन्होंने यह माना कि वे झगड़े में शामिल थे, लेकिन उनका कहना था कि प्रदर्शनकारियों ने ही इसकी शुरुआत की थी। राहुल गांधी ने इस हिंसा की निंदा की और आरोप लगाया कि सरकार इसमें शामिल लोगों का समर्थन कर रही है।