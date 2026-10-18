दिल्ली में दशहरे पर जलेगा कॉकरोच का पुतला, समिति बोली- ये स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा
देश
इस बार दशहरा पर दिल्ली के पीतमपुरा की रामलीला कुछ अलग करने जा रही है। हर साल की तरह रावण के पुतले के साथ ही, 30 फुट ऊंचे एक विशाल कॉकरोच का पुतला भी जलाया जाएगा।
आयोजकों ने बताया कि यह 'स्वच्छ भारत' और 'स्वच्छ दिल्ली' अभियान का हिस्सा है। इसका मकसद गंदगी से लड़ने और शहर को साफ रखने का संदेश देना है।
समिति ने राजनीतिक मकसद से इनकार किया
रामलीला समिति के अध्यक्ष और भाजपा विधायक अशोक गोयल ने साफ किया कि यह कोई राजनीतिक दांव-पेंच नहीं है। बल्कि, यह गंदगी के खिलाफ एक प्रतीकात्मक लड़ाई है। हालांकि, ऑनलाइन कुछ लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं।
दूसरी तरफ, पटपड़गंज की एक और रामलीला समिति ने बताया कि वे 'आज का रावण' का पुतला जलाएंगे। उनका कहना है कि वे नकली दवाओं जैसे मुद्दों को उजागर करना चाहते हैं। इसके जरिए वे मंच पर असल दुनिया की समस्याओं को उठाने की अपनी पुरानी परंपरा को निभा रहे हैं।