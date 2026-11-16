पश्चिम बंगाल के अस्पताल में चूहों का तांडव, मरीजों को हो रही परेशानी
पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर सब-डिविजनल अस्पताल का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में महिला वार्ड में चूहे बेधड़क दौड़ते हुए, बिस्तरों पर चढ़ते हुए और यहां तक कि थूकदान में घुसते हुए दिख रहे हैं। मरीज बता रहे हैं कि चूहों के डर से उनकी नींद उड़ गई है और उन्हें वाकई चिंता है कि कहीं ये चूहे उन्हें काट न लें या वे बीमार न पड़ जाएं। कोमल नाम की एक मरीज ने बताया कि इन चूहों की वजह से वह रात में आराम नहीं कर पाती।
मरीज कर रहे सफाई की मांग
मरीजों और उनके रिश्तेदारों का कहना है कि अब हालात बेकाबू हो गए हैं। अस्पताल की एक कर्मचारी राधा मंडल ने बताया, "पहले एक-दो चूहे दिखते थे, लेकिन अब तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। जब हम खड़े होते हैं, तो वे हमारे पैरों पर दौड़ जाते हैं। बिस्तरों पर कूदते रहते हैं। आप खुद देख सकते हैं।" लोग अस्पताल में ठीक से सफाई और चूहों को तुरंत हटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक अस्पताल प्रबंधन ने इस समस्या पर कोई जवाब नहीं दिया है और न ही इसे ठीक करने के लिए कोई ठोस कदम उठाया है।