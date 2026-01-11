केरल: कांग्रेस से निष्कासित विधायक राहुल ममकूटथिल गिरफ्तार, यौन उत्पीड़न का तीसरा मामला दर्ज हुआ

गिरफ्तारी आधी रात को होटल से हुई गिरफ्तारी पुलिस के अनुसार पथानामथिट्टा जिले के एक निवासी की शिकायत के बाद राहुल के खिलाफ यौन उत्पीड़न का तीसरा मामला दर्ज किया गया था। राहुल पलक्कड़ के KPM रिजेंसी होटल में ठहरे हुए थे। पुलिस ने आधी रात को दबिश देकर राहुल को हिरासत में लिया है। शिकायत में महिला ने विधायक पर बेरहमी से यौन उत्पीड़न, जबरन गर्भपात और आर्थिक शोषण जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल ये महिला कनाडा में रहती है।

मामला महिला ने शिकायत में क्या-क्या कहा है? NDTV के मुताबिक, महिला ने बताया कि वह राहुल से सोशल मीडिया के जरिए मिली थी। महिला ने कहा, "राहुल ने मुझे पलक्कड़ के होटल में मिलने बुलाया और कमरे में जाते ही बात करने से पहले ही बेरहमी से यौन उत्पीड़न किया गया। राहुल ने शादी करने का वादा किया था और बच्चा पैदा करने पर जोर दिया।" महिला ने आरोप लगाया कि वह प्रेग्नेंट हो गई थी और भ्रूण का DNA टेस्ट कराने की तैयारी कर रही थी।

पूर्व शिकायतें राहुल के खिलाफ अब यौन उत्पीड़न की 3 शिकायत राहुल पर यौन उत्पीड़न का ये तीसरा मामला है। इससे पहले राहुल पर एक महिला के साथ दुष्कर्म और जबरन गर्भपात कराने के आरोप लगे। इस मामले में केरल हाईकोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी। दूसरे मामला भी यौन शोषण और बलात्कार से ही जुड़ा है। इसमें तिरुवनंतपुरम की सत्र अदालत से राहुल को अग्रिम जमानत मिल गई थी। अब उन्हें तीसरे मामले में गिरफ्तार किया गया है।

कांग्रेस मामला सामने आने के बाद कांग्रेस ने पार्टी से निकाला था 4 दिसंबर, 2025 को कांग्रेस ने राहुल की प्राथमिक सदस्यता रद्द कर दी थी। यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों में उनका नाम सामने आने के बाद ये कार्रवाई की गई थी। तब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सनी जोसेफ ने कहा था, "इस बारे में पार्टी हाईकमान की सलाह ली गई है। बेहतर है कि वह विधायक पद छोड़ दें। कांग्रेस ने कभी उनका बचाव नहीं किया। जब मीडिया में आरोप सामने आए, तो हमने उन्हें निष्कासित कर दिया।"