केदारनाथ में फंसे तीर्थयात्री, वायरल वीडियो ने ऐसे बचाई 14 जिंदगियां

केदारनाथ में भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से 2 दिनों से फंसे गुजरात के 14 तीर्थयात्रियों को सोमवार को बचा लिया गया है।

यह सब सूरत की 52 साल की रंजनबेन पांचाल के एक दिल छू लेने वाले वीडियो की वजह से मुमकिन हुआ। उनका यह संदेश देखते ही देखते वायरल हो गया, जिस पर अधिकारियों का ध्यान गया और तुरंत बचाव अभियान चलाया गया।

वीडियो में वे कह रही हैं, "मैं रंजन पंचाल हूं... हम दो दिन पहले केदारनाथ आए थे। लगातार बारिश के कारण हम यहां फंस गए हैं। मैं गुजरात सरकार से अपील करती हूं कि हमें यहां से सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचाने में मदद करे। हमारे समूह में कई अन्य लोग भी हैं। कृपया हमारी मदद करें।"

इतना कहते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे।