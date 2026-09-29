केदारनाथ में फंसे तीर्थयात्री, वायरल वीडियो ने ऐसे बचाई 14 जिंदगियां
केदारनाथ में भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से 2 दिनों से फंसे गुजरात के 14 तीर्थयात्रियों को सोमवार को बचा लिया गया है।
यह सब सूरत की 52 साल की रंजनबेन पांचाल के एक दिल छू लेने वाले वीडियो की वजह से मुमकिन हुआ। उनका यह संदेश देखते ही देखते वायरल हो गया, जिस पर अधिकारियों का ध्यान गया और तुरंत बचाव अभियान चलाया गया।
वीडियो में वे कह रही हैं, "मैं रंजन पंचाल हूं... हम दो दिन पहले केदारनाथ आए थे। लगातार बारिश के कारण हम यहां फंस गए हैं। मैं गुजरात सरकार से अपील करती हूं कि हमें यहां से सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचाने में मदद करे। हमारे समूह में कई अन्य लोग भी हैं। कृपया हमारी मदद करें।"
इतना कहते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे।
हेलीकॉप्टर से बचाए गए केदारनाथ के तीर्थयात्री
यह तीर्थयात्री दल 21 सितंबर को अहमदाबाद से अपनी यात्रा पर निकला था, लेकिन वापस लौटते समय भूस्खलन से रास्ता बंद हो जाने के कारण फंस गया।
रंजनबेन ने बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाया। उनके इस भावुक वीडियो के बाद हेलीकॉप्टर से सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके बाद यह दल बद्रीनाथ की ओर रवाना हो गया।
यह घटना हमें दिखाती है कि मुश्किल समय में सोशल मीडिया कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है। साथ ही, यह भी याद दिलाती है कि हिमालय की यात्रा खराब मौसम में कितनी खतरनाक हो सकती है।