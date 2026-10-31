तेलंगाना: बिजली की बाड़ ने ली 2 छात्रों की जान, पुलिस से बचने की कोशिश कर रहे थे

तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के मोइनाबाद मंडल में एक दुखद हादसा हुआ है। यहां केजी रेड्डी इंजीनियरिंग कॉलेज के 20 साल के 2 छात्र- मोक्ष साई चरण और यशवंत, पुलिस से बचकर भागने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान वे अनजाने में एक जिंदा बिजली के बाड़ के संपर्क में आ गए और उनकी मौत हो गई।

यह घटना तब हुई जब वे अपने कॉलेज के कुछ और छात्रों के साथ पेद्दामंगलारम गांव में पद्मावती फंक्शन हॉल के पीछे एक खुली जगह पर शराब पी रहे थे। वहां उन्होंने पुलिस की गश्त देखी और पकड़े जाने के डर से भागने की कोशिश की। भागने के चक्कर में वे उस बिजली के बाड़ से टकरा गए, जिसे जंगली सूअरों को खेतों से दूर रखने के लिए लगाया गया था।