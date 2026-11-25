सार्थक ने हाल में वोटर रोल डिजिटाइजेशन प्रोजेक्ट की घोषणा की है।

उन्होंने एक्स पर लिखा, 'हमने उत्तर प्रदेश के लिए ECI द्वारा जारी सभी वोटर रोल PDF फाइलों का OCR किया है। इसमें 2024 लोकसभा रोल, SIR रोल और 2027 का ड्राफ्ट शामिल हैं। कुल 6.8 लाख PDF फाइलें हैं, जिनमें अधिकतर स्कैन की गई हैं। अब हमारे पास 54.8 करोड़ पंक्तियां हैं, और कुल 403 के लिए एक अलग टेबल है। इसे मुफ़्त में डाउनलोड कर सकते हैं।'