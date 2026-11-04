मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर रिश्वत के आरोप, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कैसा शिकंजा
केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के निर्देश दिए हैं। ठेकेदार साजन ने आरोप लगाया है कि करीब 20 साल पहले एक सड़क प्रोजेक्ट के भुगतान जारी करने के लिए कुमार ने 2 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी।
साजन का कहना है कि भुगतान में हुई देरी के कारण मलेशियाई कंपनी पाटी-बेल को करीब 17 करोड़ रुपये मिलने थे, जिससे कंपनी और उसके ठेकेदारों व मजदूरों को काफी आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ी थी।
कुमार पर रिश्वतखोरी के दावों का आत्महत्या से जुड़ा मामला
रिश्वतखोरी के ये आरोप साल 2006 में प्रोजेक्ट इंजीनियर ली सी बीन की आत्महत्या से भी जुड़े हैं। कथित तौर पर, ली सी बीन ने अपने सुसाइड नोट में कुमार का नाम लिखा था।
पहले हुई जांच में भले ही कोई खास नतीजा नहीं निकला था, लेकिन अब चेन्निथला चाहते हैं कि मामले की अच्छी तरह से जांच की जाए। इस बार ठेकेदार साजन सबूत देने और गवाह पेश करने को तैयार हैं।