मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर रिश्वत के आरोप, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कैसा शिकंजा

केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के निर्देश दिए हैं। ठेकेदार साजन ने आरोप लगाया है कि करीब 20 साल पहले एक सड़क प्रोजेक्ट के भुगतान जारी करने के लिए कुमार ने 2 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी।

साजन का कहना है कि भुगतान में हुई देरी के कारण मलेशियाई कंपनी पाटी-बेल को करीब 17 करोड़ रुपये मिलने थे, जिससे कंपनी और उसके ठेकेदारों व मजदूरों को काफी आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ी थी।