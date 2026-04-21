रामानुजाचार्य की 1009वीं जयंती: समानता का संदेश, लाखों की आस्था, जानें क्यों खास है ये उत्सव
रामानुज जयंती 2026 इस साल 22 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस दिन महान दार्शनिक श्री रामानुजाचार्य का 1,009वां जन्मोत्सव होगा, जिन्हें समानता और भक्ति का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है। इस अवसर पर मनाए जाने वाले उत्सव 21 अप्रैल की देर रात से ही शुरू हो जाएंगे और 22 अप्रैल तक चलेंगे। खासकर तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में इसे बहुत उत्साह के साथ मनाया जाएगा।
भक्त श्रीपेरुंबुदूर, श्रीरंगम और मेलकोट में जुटेंगे
रामानुजाचार्य के सम्मान में भक्तगण श्रीपेरुंबुदूर, श्रीरंगम और मेलकोट जैसे प्रमुख मंदिरों में इकट्ठा होते हैं। यहाँ वे विशेष पूजा-पाठ करते हैं, उनके उपदेशों का पाठ करते हैं और भव्य शोभा यात्राएं भी निकालते हैं। यह दिन केवल पुरानी परंपरा निभाने का मौका भर नहीं है, बल्कि वैष्णव समाज के लिए एक बड़ा अवसर भी होता है। इस मौके पर वे रामानुजाचार्य के एकता और समानता के संदेश को याद करते हैं और उन मूल्यों का जश्न मनाते हैं, जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देते हैं।