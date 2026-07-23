राम मंदिर की आध्यात्मिक बागडोर अब 9 सदस्यीय समिति के हाथों में

अयोध्या से एक अहम खबर सामने आई है। अब राम मंदिर के सभी आध्यात्मिक मामलों की देखरेख एक 9 सदस्यीय धार्मिक कमेटी करेगी। इस कमेटी का गठन 22 जुलाई को किया गया है। इसमें 5 स्थानीय साधु-संतों के अलावा 4 बाहरी सदस्य भी शामिल हैं।

ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य पूजा-पाठ, रीति-रिवाजों और त्योहारों के संचालन में स्थानीय साधु-संतों की भूमिका को बढ़ाना है। दरअसल, अयोध्या का संत समाज लंबे समय से इसकी मांग कर रहा था।