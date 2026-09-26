राम मंदिर दान चोरी में 67 लोगों के शामिल होने का दावा, राय-मिश्रा सरकारी गवाह बने

चार्जशीट में कहा गया है कि 5 जून को चंपत ने अन्य पदाधिकारियों के साथ CCTV फुटेज देखे। इसमें चोरी की 105 घटनाएं सामने आईं।

अविनाश शुक्ला सबसे ज्यादा 85 बार चोरी करते दिखाई दिया। वहीं, करुणेश पांडे ने 2 बार चोरी की और 68 बार चोरी में मदद की।

मनीष यादव ने 16 बार खुद चोरी की, लव कुश मिश्रा ने एक बार चोरी की और 52 बार मदद की। अनुकल्प मिश्रा ने 56 बार चोरी में मदद की।