राम मंदिर चंदा घोटाला मामले में बड़ा खुलासा हुआ है

राम मंदिर चंदा घोटाला: अनुकल्प और उनके बहनोई पर करोड़ों की संपत्ति का खरीदने का संदेह

लेखन भारत शर्मा 02:33 pm Jul 04, 202602:33 pm

क्या है खबर?

अयोध्या के राम मंदिर चंदा घोटाले की जांच में संपत्ति से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। अधिकारियों ने आरोपियों से जुड़ी कई संपत्तियों की पहचान की है, जिससे चोरी गई दान राशि से संपत्तियां खरीदने का संदेह गहरा गया है। प्रशासन अब पहचानी गई संपत्तियों का विस्तृत सत्यापन कर रहा है। सबसे अधिक संपत्ति श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट में दान राशि की गिनती और रखरखाव की जिम्मेदारी संभालने वाले अनुकल्प मिश्रा के नाम पर मिली है।