वायु सेना से राम मंदिर तक: पूर्व एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा को क्यों चुना गया CEO?
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अपना पहला पूर्णकालिक CEO चुना है। वायु सेना में लगभग 40 साल का लंबा अनुभव रखने वाले मिश्रा को 16 उम्मीदवारों में से उनके मजबूत नेतृत्व क्षमता के लिए चुना गया है।
ट्रस्ट को उम्मीद है कि वे दान के पैसों के लेन-देन को लेकर हाल ही में उठी चिंताओं को दूर करने और चीजों को व्यवस्थित करने में मदद करेंगे।
मिश्रा का अनुभव बढ़ाएगा लोगों का भरोसा
जीतेंद्र मिश्रा के पास काफी लंबा अनुभव है। उन्होंने पश्चिमी वायु कमान का नेतृत्व भी किया है और इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के डिप्टी चीफ के रूप में भी काम किया है। उनका यह अनुभव बताता है कि उन्हें बड़े ऑपरेशन्स को संभालने और पारदर्शिता बनाए रखने की अच्छी समझ है।
जैसे-जैसे ट्रस्ट ज्यादा श्रद्धालुओं और बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार हो रहा है, उनकी सूझबूझ से लोगों का भरोसा बढ़ेगा और सभी काम आसानी से होते रहेंगे।