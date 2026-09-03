वायु सेना से राम मंदिर तक: पूर्व एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा को क्यों चुना गया CEO?

जीतेंद्र मिश्रा के पास काफी लंबा अनुभव है। उन्होंने पश्चिमी वायु कमान का नेतृत्व भी किया है और इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के डिप्टी चीफ के रूप में भी काम किया है। उनका यह अनुभव बताता है कि उन्हें बड़े ऑपरेशन्स को संभालने और पारदर्शिता बनाए रखने की अच्छी समझ है।

जैसे-जैसे ट्रस्ट ज्यादा श्रद्धालुओं और बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार हो रहा है, उनकी सूझबूझ से लोगों का भरोसा बढ़ेगा और सभी काम आसानी से होते रहेंगे।