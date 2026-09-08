दिल्ली की काया पलटने वाले IAS राकेश मेहता का निधन

राकेश मेहता ने दिल्ली में कई बड़े बदलावों को बढ़ावा दिया। उन्होंने एक निष्पक्ष प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम लागू किया, जिससे भ्रष्टाचार कम हुआ। जब दिल्ली में बिजली का निजीकरण हुआ, तब वे दिल्ली सरकार में ऊर्जा सचिव के पद पर थे।

इसके अलावा, उन्होंने ब्लूलाइन बसों को हटाकर उनकी जगह लो-फ्लोर बसें शुरू करने की योजना तैयार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके साथ काम करने वाले लोग उन्हें एक बेहद कुशल और नए विचारों का स्वागत करने वाले अधिकारी के तौर पर याद करते हैं। खास तौर पर 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान उन्होंने यह सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई कि खेल बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक संपन्न हों।