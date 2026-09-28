सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप
सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर हुई है। इस बार यह याचिका मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ है। इसे राकेश कुमार सिंह ने दायर किया है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि ज्ञानेश ने भारत के चुनाव आयोग के नाम पर ऐसे फैसले लिए, जिनके लिए चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की मंजूरी नहीं ली गई थी।
याचिका में वोटर रजिस्ट्रेशन के नियमों में बदलाव का भी जिक्र है और कहा गया है कि शक्ति बहुत ज्यादा केंद्रीकृत हो रही है।
फॉर्म 6 में बदलाव पर सियासी बवाल
मुख्य मुद्दा यह है कि याचिका के मुताबिक, नए मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म 6 में बदलाव संधू या जोशी को शामिल किए बिना ही किए गए।
इस कदम से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ता सौरभ दास ने सवाल उठाया कि अदालतों ने पहले चुनावी विवादों को कैसे निपटाया है। वहीं, चुनाव आयोग का कहना है कि अलग-अलग विचार और टिप्पणियाँ सामान्य बात हैं, लेकिन पिछले एक साल में उसके सभी आदेश पूरे आयोग के सर्वसम्मत फैसलों का नतीजा रहे हैं।