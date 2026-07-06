भारतीय नौसेना में 11 जुलाई को शामिल होगा INS महेंद्रगिरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहेंगे मौजूद
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भारतीय नौसेना के नवीनतम स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को 11 जुलाई को विशाखापट्टनम में कमीशन किया जाएगा। इस अहम मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। यह कदम प्रोजेक्ट 17A और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश की अपनी रक्षा तकनीक को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।
महेंद्रगिरी में ब्रह्मोस और बराक-8 की ताकत
मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स ने इस युद्धपोत को तैयार किया है। इसमें ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें और बराक-8 एयर डिफेंस सिस्टम लगे हैं, जो इसे हवा, पानी और पानी के नीचे हर मोर्चे पर मुकाबले के लिए सक्षम बनाते हैं। इस जहाज का 75 प्रतिशत से अधिक हिस्सा भारत में ही बनाया गया है, जिसमें 200 से ज्यादा स्थानीय MSME कंपनियों ने अपना अहम योगदान दिया है। यह भारत के उद्योगों की ताकत और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दिखाता है।