रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य उत्पादों की देरी पर चिंता जताई, कहा- इससे क्षमता में कमी आएगी

हाल ही के एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के सैन्य उत्पादों में हो रही देरी पर चिंता जताई। यह बात उन्होंने तब कही जब हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने वायुसेना को दो LCA मार्क-1 ट्रेनर विमान सौंपे।

उन्होंने भारतीय रक्षा कंपनियों से अपील की कि वे तय समय पर अपना काम पूरा करें। राजनाथ ने चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो देश को पुरानी तकनीक वाले हथियार मिल सकते हैं और लागत भी बढ़ जाएगी।

राजनाथ ने साफ शब्दों में कहा, "देरी से हमारी क्षमता में कमी आती है, क्योंकि देश की जरूरी रक्षा जरूरतें पूरी नहीं हो पातीं। इससे लागत भी बढ़ती है। जितनी ज्यादा देरी होगी, उतना अधिक खर्च आएगा। कई बार तो ऐसा होता है कि जब तक हमें किसी खास टेक्नोलॉजी पर आधारित उपकरण मिलते हैं, तब तक दुनिया में उससे भी बेहतर टेक्नोलॉजी आ चुकी होती है। जो चीज हमने बनवाई है, हो सकता है कि जब तक वह हमारे पास पहुंचे, तब तक पुरानी हो चुकी हो।"

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए समय पर डिलीवरी बहुत जरूरी है।