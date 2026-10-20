आतंक पर SCO को राजनाथ सिंह का सीधा संदेश, जानिए क्या कुछ कहा

ताजिकिस्तान में हुई शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी देशों से आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने की अपील की। उन्होंने साफ कहा कि इसमें कोई अपवाद या दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। सिंह ने यह भी बताया कि आतंकवाद कैसे तरक्की और व्यापार में रुकावट डालता है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी संगठनों को किसी भी तरह की मदद अब बंद होनी चाहिए। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने जानकारी दी कि भारत इस साल पहली बार SCO सभ्यता संवाद फोरम की मेजबानी करेगा। उन्होंने सभी सदस्य देशों को इसमें शामिल होने का न्योता दिया।