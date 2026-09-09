भारत के 38 देशों से व्यापार समझौते, राजनाथ सिंह ने EU से FTA को बताया 'सभी समझौतों की जननी'
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका दौरे पर यह जानकारी दी कि भारत के अब 38 देशों के साथ व्यापार समझौते हैं। इस सूची में यूरोपीय यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं।
इसके अलावा, अमेरिका के साथ एक अंतरिम फ्रेमवर्क पर भी काम चल रहा है। इन समझौतों का मुख्य लक्ष्य भारतीय सामान को दुनिया के बाजारों तक आसानी से पहुंचाना है।
राजनाथ सिंह ने भारत-EU FTA की जमकर तारीफ की
सिंह ने भारत और यूरोपीय यूनियन के मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को "सभी समझौतों की जननी" बताया। उनका कहना था कि यह समझौता भारतीय कंपनियों को यूरोपीय बाजार में कहीं ज्यादा पहुंच देगा।
यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन और यूनाइटेड किंगडम के साथ हुए ज्यादातर हालिया समझौते पहले ही लागू हो चुके हैं, वहीं अमेरिका के साथ बातचीत अभी जारी है। राजनाथ सिंह के इस दौरे का एक अहम मकसद भारत और श्रीलंका के बीच रक्षा संबंधों को और मजबूत करना भी था।