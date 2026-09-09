भारत के 38 देशों से व्यापार समझौते, राजनाथ सिंह ने EU से FTA को बताया 'सभी समझौतों की जननी'

सिंह ने भारत और यूरोपीय यूनियन के मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को "सभी समझौतों की जननी" बताया। उनका कहना था कि यह समझौता भारतीय कंपनियों को यूरोपीय बाजार में कहीं ज्यादा पहुंच देगा।

यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन और यूनाइटेड किंगडम के साथ हुए ज्यादातर हालिया समझौते पहले ही लागू हो चुके हैं, वहीं अमेरिका के साथ बातचीत अभी जारी है। राजनाथ सिंह के इस दौरे का एक अहम मकसद भारत और श्रीलंका के बीच रक्षा संबंधों को और मजबूत करना भी था।