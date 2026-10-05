रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा बजट के लिए रखा 'किसी भी समय समीक्षा' का मॉडल

सिंह ने रक्षा बजट प्रक्रिया में बेहतर तकनीक के इस्तेमाल पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे डिजिटल सिस्टम और ऑटोमेशन होने चाहिए, जो सेना, नौसेना और वायुसेना को आपस में जोड़ सकें। उन्होंने 'सक्षम' प्रोजेक्ट की तारीफ भी की, जो रक्षा मंत्रालय के लेखा और भुगतान के पूरे इकोसिस्टम को डिजिटल बना रहा है और एक साथ जोड़ रहा है। यह प्रोजेक्ट 'एक राष्ट्र, एक कार्य, एक आवेदन' के लक्ष्य को हासिल करने में मददगार है। इतना ही नहीं, उन्होंने उन टीमों की भी सराहना की, जिन्होंने बजट का लगभग पूरा इस्तेमाल किया।