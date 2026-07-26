करगिल दिवस पर राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को चेतावनी, बोले- दुस्साहस का करारा जवाब मिलेगा

राजनाथ ने कहा, "आज भारत इनोवेशन के रास्ते खोज रहा है तो पाकिस्तान घुसपैठ के रास्ते खोज रहा है। भारत जहाज डिजाइन कर रहा है तो पाकिस्तान आतंक डिजाइन में लगा हुआ है। भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है तो पाकिस्तान टेरर इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है। भारत सेमीकंडक्टर बना रहा है तो पाकिस्तान सुसाइड बॉम्बर्स तैयार कर रहा है। पाकिस्तान हमारी समृद्धि के रास्ते में अड़ंगा अड़ाता है तो उसे करारा जवाब देने के लिए सेनाएं तैयार हैं।"