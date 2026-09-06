राजनाथ सिंह करेंगे श्रीलंका का दौरा, दोनों देशों के संबंधों की मजबूती पर होगा जोर
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भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 8 से 10 सितंबर तक श्रीलंका के दौरे पर जा रहे हैं। उनका मकसद दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्तों को और बढ़ावा देना है। इस दौरान वे श्रीलंका के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे और कोलंबो में भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे। यह सब भारत-श्रीलंका के रिश्तों को करीब और सहयोगी बनाए रखने की कोशिशों का ही हिस्सा है।
सिंह समुद्री रक्षा सहयोग को और गहरा करेंगे
सिंह के इस दौरे का मुख्य लक्ष्य रक्षा और समुद्री सहयोग को बढ़ाना है। खासकर तब, जब भारत ने श्रीलंका को आर्थिक संकट और साल 2025 में आए चक्रवात 'दितवाह' जैसे मुश्किल समय में काफी मदद की थी। उनके साथ रक्षा और विदेश मंत्रालय के कई बड़े अधिकारी भी होंगे। यह दिखाता है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने को लेकर कितना गंभीर है।