राजनाथ सिंह करेंगे श्रीलंका का दौरा, दोनों देशों के संबंधों की मजबूती पर होगा जोर

सिंह के इस दौरे का मुख्य लक्ष्य रक्षा और समुद्री सहयोग को बढ़ाना है। खासकर तब, जब भारत ने श्रीलंका को आर्थिक संकट और साल 2025 में आए चक्रवात 'दितवाह' जैसे मुश्किल समय में काफी मदद की थी। उनके साथ रक्षा और विदेश मंत्रालय के कई बड़े अधिकारी भी होंगे। यह दिखाता है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने को लेकर कितना गंभीर है।