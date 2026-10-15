राजनाथ सिंह बोले- भारत को निशाना बनाने वाले आतंकी 1 साल में ढेर; 2 लाख करोड़ का रक्षा उत्पादन लक्ष्य
हाल ही में एक रक्षा सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि 2014 के बाद से भारत को निशाना बनाने वाले ज्यादातर आतंकी हथियार उठाने के एक साल के भीतर ही ढेर कर दिए जाते हैं।
उन्होंने इस कामयाबी के पीछे मजबूत सुरक्षा प्रयासों और बेहतर आतंकवाद-विरोधी रणनीतियों को वजह बताया। सिंह ने कहा कि भारत आतंकी नेटवर्कों को तेज़ी से खत्म करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
भारत का लक्ष्य 2026 तक 2 लाख करोड़ का रक्षा उत्पादन
सिंह ने 2026 तक भारत के रक्षा उत्पादन को 2 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य के बारे में भी बताया। इस योजना में देश के अंदर ही ज्यादा तोपें और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना शामिल है।
इतना ही नहीं, भारत 100 से ज्यादा देशों को बुलेटप्रूफ़ जैकेट भी एक्सपोर्ट करने की सोच रहा है। इस पूरी कवायद का मकसद राष्ट्रीय सुरक्षा को मज़बूत करना है, ताकि भारत रक्षा क्षेत्र में ज़्यादा आत्मनिर्भर बने और आयात पर उसकी निर्भरता कम हो सके।