राजनाथ सिंह बोले- भारत को निशाना बनाने वाले आतंकी 1 साल में ढेर; 2 लाख करोड़ का रक्षा उत्पादन लक्ष्य

सिंह ने 2026 तक भारत के रक्षा उत्पादन को 2 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य के बारे में भी बताया। इस योजना में देश के अंदर ही ज्यादा तोपें और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना शामिल है।

इतना ही नहीं, भारत 100 से ज्यादा देशों को बुलेटप्रूफ़ जैकेट भी एक्सपोर्ट करने की सोच रहा है। इस पूरी कवायद का मकसद राष्ट्रीय सुरक्षा को मज़बूत करना है, ताकि भारत रक्षा क्षेत्र में ज़्यादा आत्मनिर्भर बने और आयात पर उसकी निर्भरता कम हो सके।