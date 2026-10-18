SCO बैठक में हिस्सा लेने ताजिकिस्तान जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, क्या होगी चर्चा?

यह समिट सिर्फ औपचारिक बैठकों का आयोजन भर नहीं है। भारत यहां स्टार्टअप, डिजिटल तकनीक और लोगों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करने वाले प्रोजेक्ट्स पर जोर देने का अवसर देखेगा।

इन वार्ताओं में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और इनोवेशन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी ध्यान दिया जाएगा। भारत चाहता है कि इस क्षेत्र के देशों के साथ उसके रिश्ते और मजबूत हों, और भविष्य में होने वाले बड़े निर्णयों में उसकी बात भी अहम मानी जाए।