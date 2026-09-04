राजनाथ सिंह ने एक्स पर की जापानी भाषा में पोस्ट, ऐसे मजबूत हुए भारत-जापान रिश्ते

सिंह ने रोकोइज का जापानी भाषा में अभिवादन करके इस बातचीत की शुरुआत की। उनकी इस पहल की ऑनलाइन खूब तारीफ हुई, लोगों ने इसे सांस्कृतिक जुड़ाव का एक गर्मजोशी भरा कदम बताया। बाद में रोकोइज ने थियो से कहा कि वे सिंह को उनका सम्मान पहुंचा दें। सिंह ने भी एक्स पर इसका गर्मजोशी से जवाब दिया। दोनों नेताओं के बीच यह दोस्ताना बातचीत प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल कूटनीति पर दिए जा रहे जोर से बिल्कुल मेल खाती है। यह बात साफ करती है कि सोशल मीडिया अंतरराष्ट्रीय दोस्ती को मजबूत बनाने में कितनी मदद कर सकता है।