राजनाथ सिंह का F-16 अपग्रेड पर अमेरिका को सीधा जवाब, बताया भारत के लिए खतरे की घंटी

राजनाथ और हेगसेथ ने भारत-अमेरिका के रक्षा संबंधों को मजबूत बनाने पर भी चर्चा की। इस दौरान दोनों नेताओं ने अधिक संयुक्त सैन्य अभ्यास, बेहतर समुद्री सुरक्षा और नई तकनीकों पर मिलकर काम करने जैसे मुद्दों पर बात की। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ अपने प्रयासों को बढ़ाने पर भी सहमति दिखाई। राजनाथ ने इस दौरान आतंकवाद के प्रति 'जीरो-टॉलरेंस' की नीति अपनाने पर जोर दिया। अमेरिकी रक्षा सचिव हेगसेथ ने भारत को आश्वासन दिया कि अमेरिका आतंकवाद से लड़ने में उसका लगातार समर्थन करता रहेगा। दोनों ही देश अपनी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।