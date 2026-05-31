हिंद-प्रशांत में भारत-ऑस्ट्रेलिया ने 'सुरक्षा घेरा' और मजबूत किया!

सैन्य और रक्षा उद्योग सहयोग

इस मुलाकात में दोनों देश कई मुद्दों पर बात करेंगे। वे देखेंगे कि उनकी सेनाएं मिलकर कैसे और बेहतर तरीके से काम कर सकती हैं, रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग कैसे बढ़ाया जा सकता है और किन नए प्रोजेक्ट्स पर साथ काम किया जा सकता है। दोनों देशों के प्रतिनिधि क्षेत्रीय और दुनिया भर के अहम सुरक्षा मुद्दों पर भी अपने विचार रखेंगे।

यह बातचीत दिखाती है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया कितने करीब आ रहे हैं। नियमित सैन्य अभ्यास, लगातार होने वाली चर्चाएं और एक खुले व स्वतंत्र इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को लेकर उनकी साझा सोच ही इन देशों को एक साथ ला रही है।