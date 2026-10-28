राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा सचिव की मुलाकात, रक्षा समझौते की समीक्षा की

भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेगसेथ ने फिलीपींस के सेबू में मुलाकात की। इस मुलाकात का मकसद दस साल के लिए हुए बड़े रक्षा समझौते की प्रगति का जायजा लेना था।

बातचीत के दौरान सैन्य तकनीक, खुफिया जानकारी साझा करने और मिलकर रक्षा उपकरण बनाने जैसे मुद्दों पर खास तौर पर चर्चा हुई।

राजनाथ ने कहा कि यह साझेदारी हिंद-प्रशांत क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए बेहद शानदार है। वहीं, पीट हेगसेथ ने समझौते की पहली वर्षगांठ पर भविष्य में और सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया।