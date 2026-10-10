बिहार में दहेज के लिए 19 वर्षीय विवाहित की हत्या, कब्र से निकाला गया शव
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बिहार के अररिया जिले में राजमणि कुमारी (19) मृत पाई गई। परिवार ने आरोप लगाया है कि उसके पति शंकर ऋषिदेव ने दहेज को लेकर आए दिन के झगड़ों के बाद उसकी हत्या कर दी। दहेज में मोटरसाइकिल, एक लाख रुपये नकद और एक सोने की चेन मांगी जा रही थी। पुलिस ने उसके शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम की तैयारी कर ली है ताकि मौत की असली वजह पता चल सके। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है।
पुलिस दहेज हत्या के दृष्टिकोण से कर रही जांच
राजमणि के परिवार ने बताया कि उसका पति शंकर ऋषिदेव लगातार एक मोटरसाइकिल, एक लाख रुपये नकद और एक सोने की चेन की मांग कर रहा था। इसी दहेज की वजह से वह उससे बार-बार झगड़ा करता था। परिवार के एक सदस्य ने बताया कि पुलिस अब इन आरोपों की जांच हत्या के मामले में कर रही है।