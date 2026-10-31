GATE में 10वीं रैंक पाने वाले प्रतीक की 8वीं मंजिल से गिरने से मौत, सदमे में IIT-ISM

पुलिस इस दुखद घटना के कारणों की जांच में जुट गई है। घटना से जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए पुलिस छात्रों और उनके दोस्तों से भी पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक, प्रतीक ने हाल ही में GATE 2026 परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए 10वीं ऑल-इंडिया रैंक (AIR) हासिल की थी। उन्हें उनकी नेतृत्व क्षमता और पाठ्येतर गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए भी जाना जाता था। उनके अचानक चले जाने से जानने वाले सभी लोग गहरे सदमे में हैं।