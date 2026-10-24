राजकोट में 'नकली डॉक्टर' गैंग का भंडाफोड़: 2000 को ठगा, 10 गिरफ्तार

यह गिरोह ऑनलाइन डॉक्टर बनकर लोगों को अपने जाल में फंसाता था। 'बेडरूमबॉस' नाम की एक वेबसाइट के जरिए ये लोग अपने कथित आयुर्वेदिक उत्पादों को बेचते थे। लोगों को विश्वास दिलाने के लिए ये गिरोह नकली सरकारी लोगो और मनगढ़ंत रिव्यूज का इस्तेमाल करता था।

अगर कोई ग्राहक ऑर्डर रद्द करने की कोशिश करता या शिकायत करता कि दवा का असर नहीं हुआ, तो उसे धमकाया जाता था। वे धमकी देते थे कि परिवार वालों को बता दिया जाएगा कि उन्होंने ऐसी सामग्री देखी है, या पुलिस में शिकायत कर दी जाएगी जिससे उम्रकैद हो सकती है। पुलिस अब और पीड़ितों का पता लगाने और गिरोह के बाकी सदस्यों को पकड़ने के लिए गहन जांच कर रही है।