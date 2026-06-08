राजकोट में खेलते-खेलते 14 साल की अनांदी की अचानक मौत, जानिए क्या रहा कारण

वीडियो में गिरने का दृश्य

अनांदी के खेलते हुए धीरे-धीरे कमजोर पड़ने और फिर अचानक गिर जाने का पूरा मंजर वीडियो में कैद हो गया था, लेकिन दुख की बात यह है कि अस्पताल में डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। यह कोई पहली घटना नहीं है। हाल के दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जब युवा दौड़ते या खेलते समय अचानक बेहोश होकर गिर जाते हैं। इन घटनाओं ने लोगों के बीच एक बड़ी चिंता पैदा कर दी है।