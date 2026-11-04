आधार को ना, वोटर ID को हां, कल्याणकारी योजनाओं पर मोदी सरकार का बड़ा दांव
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केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने हाल ही में एक बड़ी खबर दी है। उन्होंने बताया कि अब लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का पैसा लेने के लिए आधार कार्ड की बजाय वोटर ID कार्ड का इस्तेमाल करना होगा।
सिंह ने साफ किया कि पंचायती राज मंत्रालय के तहत चलने वाली कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान करने और उन्हें भुगतान करने के लिए वोटर ID कार्ड और बायोमेट्रिक पहचान का ही सहारा लिया जाएगा।
वोटर ID बदलने के फैसले पर गहराया राजनीतिक विवाद
इस फैसले के बाद से सियासी गलियारों में गरमागरम बहस शुरू हो गई है। विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं कि सरकार वोटों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है। वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट को लेकर सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाए हैं। इस बीच, नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी भी देखने को मिली है।