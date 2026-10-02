भारतीय ब्रह्मोस की बड़ी धूम, निर्यात 5,700 करोड़ रुपये के पार जाने को तैयार

ब्रह्मोस भारत और रूस की एक संयुक्त परियोजना है। इसे जहाजों, पनडुब्बियों, विमानों या जमीन कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसकी जहाज-रोधी खासियतें इसे उन देशों की पहली पसंद बनाती हैं जो अपनी सुरक्षा मजबूत करना चाहते हैं। फिलीपींस ने 2022 में 33 करोड़ डॉलर (लगभग 3,100 करोड़ रुपये) के सौदे से इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद वियतनाम ने 10 करोड़ डॉलर (लगभग 961 करोड़ रुपये) और इंडोनेशिया ने 20 करोड़ डॉलर (लगभग 1,900 करोड़ रुपये) के अनुबंध किए। ब्रह्मोस की यह बढ़ती मांग भारत की मजबूत होती रक्षा क्षमता और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ गहरे होते रिश्तों को साफ दिखाती है।