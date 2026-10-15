मॉर्निंग वॉक पर मिला लाखों का 'खजाना', अजमेर के शख्स ने लौटाकर जीता दिल

पता चला कि वह बैग पश्चिम बंगाल के SBI मैनेजर सद्दाम आलम का था। सद्दाम अजमेर दरगाह देखने के बाद एक टेम्पो में जा रहे थे, तभी गलती से उनका बैग गिर गया था।

राजेश की ईमानदारी की वजह से सद्दाम को अपना सारा सामान वापस मिल गया। उन्होंने राजस्थान पुलिस और अजमेर के लोगों का दिल से शुक्रिया अदा किया।