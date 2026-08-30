भारत-अर्जेंटीना का नया युग: रिकॉर्ड प्रतिनिधिमंडल संग व्यापार, 5G, अंतरिक्ष में महासंवाद

वाणिज्य सचिव अग्रवाल और अर्जेंटीना के राजदूत फर्नांडो ब्रून की सह-अध्यक्षता में बातचीत हुई। इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापार बढ़ाने पर खास ज़ोर दिया। बता दें कि पिछले साल यह व्यापार 6.5 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हो गया था।

बातचीत में 5G और अंतरिक्ष प्रोजेक्ट्स में तकनीकी सहयोग, गैर-टैरिफ बाधाओं को दूर करने और भारतीय फार्मास्युटिकल्स को नियामक मान्यता देने जैसे मुद्दों पर भी गंभीरता से बात की गई। दोनों देश अंतरिक्ष और परमाणु तकनीक के क्षेत्र में भविष्य की साझेदारियों की संभावनाएं तलाश रहे हैं। इसमें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और अर्जेंटीना की अंतरिक्ष एजेंसी (CONAE) के बीच प्रस्तावित बैठक भी शामिल है।