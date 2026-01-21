उदयपुर: यात्रियों से भरी ओवरलोड जीप ब्रेक फेल होने पर खाई में गिरी, 3 की मौत 

राजस्थान के उदयपुर में यात्रियों से भरी ओवरलोड जीप खाई में गिरी

लेखन गजेंद्र 04:59 pm Jan 21, 202604:59 pm

क्या है खबर?

राजस्थान के उदयपुर में बुधवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां 27 यात्रियों से भरी एक जीप ब्रेक होने के कारण गहरी खाई में गिर गई, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा जिले में कोटड़ा थाना क्षेत्र के जोगीवड़ गांव में हुआ है। घटना में 17 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी अस्पताल में भर्ती हैं। मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम की ओर से बचाव अभियान चलाया जा रहा है।