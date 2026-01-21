उदयपुर: यात्रियों से भरी ओवरलोड जीप ब्रेक फेल होने पर खाई में गिरी, 3 की मौत
क्या है खबर?
राजस्थान के उदयपुर में बुधवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां 27 यात्रियों से भरी एक जीप ब्रेक होने के कारण गहरी खाई में गिर गई, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा जिले में कोटड़ा थाना क्षेत्र के जोगीवड़ गांव में हुआ है। घटना में 17 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी अस्पताल में भर्ती हैं। मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम की ओर से बचाव अभियान चलाया जा रहा है।
हादसा
क्षमता से अधिक भरे थे जीप में यात्री
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जीप बिलवन से सवारियों को लेकर आदिवासी अंचल कोटड़ा आ रही थी, तभी जोगीवड़ गांव के पास जीप चढ़ाई के दौरान अनियंत्रित हो गई। जीप चालक ने वाहन को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक फेल होने से वह सीधे 60 फीट गहरी खाई में पलट गई। जीप में 27 लोग सवार थे, जो क्षमता से अधिक थे। इसी कारण चालक जीप को संभाल नहीं सका और हादसा हो गया।
जांच
इलाके में अक्सर चलती हैं ओवरलोड जीप
पुलिस ने बताया कि हादसे में काबू, रेशमी और सुरेश की मौके पर ही मौत हो गई। शवों को कोटड़ा अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया गया है। लोगों का कहना है कि इस आदिवासी आंचल में आने-जाने के लिए 100 से अधिक जीप चलती हैं, लेकिन वे अक्सर ओवरलोड होती हैं, जिन पर पुलिस और प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और घायलों के बयान ले रही है।